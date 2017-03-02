В среду, 1 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9 млн долларов по сравнению с 28 февраля до 121,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 8,4 млн долларов по сравнению с 28 февраля до 161,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 14,3%, или на 909 млн долларов до 5,449 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 14 коп. в среду сохранился на уровне 27,18 UAH/USD.