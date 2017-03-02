Золото дешевеет из-за роста курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.00 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,40 доллара, или на 0,34% - до 1245,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро теряла 0,32% - до 18,44 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 101,92 пункта.

Доллар дорожает к мировым валютам в четверг на фоне "ястребиных" комментариев члена совета управляющих ФРС США Лейл Брейнард. Она сказала, что регулятору уместно будет скоро ужесточить монетарную политику в силу прогресса в экономике. Брейнард отметила положительную динамику на рынке труда и в области инфляции.

Ослабление доллара, как правило, отрицательно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.