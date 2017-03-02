Форекс - Доллар США дорожает относительно большинства мировых валют на заявлениях члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард.

Курс евро к доллару опустился к 14:06 EET до $1,0535 по сравнению с $1,0562 на закрытие рынка в среду.

Стоимость американской валюты относительно иены увеличилась до 114,13 иены против 113,57 иены накануне.

Пара евро/иена торгуется на уровне 120,23 иены по сравнению с 119,95 иены по итогам предыдущей сессии.

По словам Л.Брейнард, выступавшей в Гарвардском университете в среду, экономика США движется к более стабильному росту, и постепенное повышение базовой процентной ставки, вероятно, станет уместным в скором времени.

Отмечается, что Л.Брейнард всегда считалась сторонницей мягкой денежно-кредитной политики и в прошлом призывала к терпению в деле повышения ставок и отмечала риски для американской экономики, связанные со слабым глобальным подъемом.

В пятницу состоится выступление главы Федрезерва Джанет Йеллен, и трейдеры будут ждать от нее намеков на возможность повышения ставки в марте.

Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки в США, трейдеры оценивают вероятность ее повышения на мартовском заседании в 88%.