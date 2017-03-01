Национальный банк усовершенствовал проведение операций с депозитными сертификатами и другими инструментами регулирования ликвидности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

Национальный банк внес изменения в положение о применении стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы, утвержденного постановлением от 17 сентября 2015 №615.

В дальнейшем Национальный банк будет заключать с банками договоры по операциям по размещению депозитных сертификатов НБУ в форме публичного предложения на заключение единого договора банковского обслуживания и предоставления других услуг.

Также регулятор усовершенствовал порядок размещения депозитных сертификатов НБУ.

В дальнейшем Национальный банк будет удовлетворять заявки банков на участие в проведении операций по размещению депозитных сертификатов овернайт/количественного тендера без объявления общего объема средств, привлекаемых НБУ, а также передавать банкам сообщение об удовлетворении заявок по мере их поступления, а не после завершения приема заявок, как это происходит сегодня.

Кроме того, Национальный банк отменил условие необходимости соблюдения банком порядка формирования и хранения обязательных резервов для участия в проведении операций по размещению депозитных сертификатов НБУ.

Банки получили возможность предоставлять смешанный залог по кредиту овернайт.

Иными словами, залог сможет состоять из государственных облигаций Украины, депозитных сертификатов НБУ и облигаций международных финансовых организаций.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 28 февраля 2017 №16.

Изменения в положение вступают в силу с 1 июля 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, 24 февраля Национальный банк пересмотрел подходы к лицензированию операций физических лиц по размещению средств на зарубежных счетах и осуществление инвестиций за пределы Украины.