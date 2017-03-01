Увольнение главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой может замедлить продвижение реформ, привлечение соответствующей финансовой поддержки, что негативно отразится на котировках украинских бондов, считает главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой.

"Увольнение может негативно отразиться на доверии рынка и поставить под угрозу привлечение официального финансирования, в том числе от МВФ и США", - написал он в утреннем обзоре в среду.

Эксперт обратил внимание, что осторожная и эффективная политика НБУ была одной из немногих "успешных историй" за последние годы. Соответственно, смена его главы вызывает беспокойство относительно стабильности дальнейшей политики центробанка, в целом реализации требуемых Международным валютным фондом (МВФ) и другими официальными кредиторами реформ.

По данным агентства Bloomberg, почти все украинские суверенные евробонды по итогам торгов 28 февраля 2017 года просели в стоимости. Больше всех подешевели ценные бумаги с погашением в 2022-м и 2023 гг. - на 50 и 60 базисных пункта соответственно. Не изменился в цене только наиболее короткий выпуск - с погашением в сентябре 2019 года.

Нацбанк Украины отрицает информацию об отставке В.Гонтаревой

С середины минувшей недели ряд СМИ сообщал о якобы принятом В.Гонтаревой решении подать заявление об отставке, которое готов удовлетворить президент. Источники агентства "Интерфакс-Украина" на рынке отметили, что, в отличие от подобных сообщений в прошлые годы, в этот раз вероятность отставки выше, однако в любом случае глава НБУ будет настаивать на приходе на ее место неполитической фигуры - профессионального банкира.

НБУ официально опроверг информацию о возможной отставке В.Гонтаревой в течение ближайшего месяца. "Как вам известно, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Такого сообщения не было, значит, информация не соответствует действительности", - говорилось в его сообщении 27 февраля.

В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), а ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.

Затем длительное время у руля Нацбанка был первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах - в 2000-2002 гг., 2004-2010 гг.

С конца 2002-го по 2004 гг. НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 гг. премьером Арсений Яценюк. В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства Нацбанк с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.

