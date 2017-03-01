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Увольнение главы НБУ может негативно отразиться на котировках украинских бондов - ING
Увольнение главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой может замедлить продвижение реформ, привлечение соответствующей финансовой поддержки, что негативно отразится на котировках украинских бондов, считает главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой.
"Увольнение может негативно отразиться на доверии рынка и поставить под угрозу привлечение официального финансирования, в том числе от МВФ и США", - написал он в утреннем обзоре в среду.
Эксперт обратил внимание, что осторожная и эффективная политика НБУ была одной из немногих "успешных историй" за последние годы. Соответственно, смена его главы вызывает беспокойство относительно стабильности дальнейшей политики центробанка, в целом реализации требуемых Международным валютным фондом (МВФ) и другими официальными кредиторами реформ.
По данным агентства Bloomberg, почти все украинские суверенные евробонды по итогам торгов 28 февраля 2017 года просели в стоимости. Больше всех подешевели ценные бумаги с погашением в 2022-м и 2023 гг. - на 50 и 60 базисных пункта соответственно. Не изменился в цене только наиболее короткий выпуск - с погашением в сентябре 2019 года.
Нацбанк Украины отрицает информацию об отставке В.Гонтаревой
С середины минувшей недели ряд СМИ сообщал о якобы принятом В.Гонтаревой решении подать заявление об отставке, которое готов удовлетворить президент. Источники агентства "Интерфакс-Украина" на рынке отметили, что, в отличие от подобных сообщений в прошлые годы, в этот раз вероятность отставки выше, однако в любом случае глава НБУ будет настаивать на приходе на ее место неполитической фигуры - профессионального банкира.
НБУ официально опроверг информацию о возможной отставке В.Гонтаревой в течение ближайшего месяца. "Как вам известно, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Такого сообщения не было, значит, информация не соответствует действительности", - говорилось в его сообщении 27 февраля.
В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), а ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.
Затем длительное время у руля Нацбанка был первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах - в 2000-2002 гг., 2004-2010 гг.
С конца 2002-го по 2004 гг. НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 гг. премьером Арсений Яценюк. В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства Нацбанк с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.
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