Министерство финансов во вторник, 28 февраля, продало облигации внутреннего государственного займа на 2 906,576 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

В частности, министерство продало ОВГЗ со сроком обращения 273 дня на 4,585 млн гривен, со сроком обращения 315 дней на 376,272 млн гривен и со сроком обращения 672 дня на 2 525,7 млн гривен.

Также к размещению предлагались ОВГЗ со сроком обращения 70 и 147 дней, однако на их покупку заявки не поступали.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов не намерено размещать государственные облигации в иностранной валюте в 1-м квартале 2017 года.