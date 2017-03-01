Стоимость золота в среду продолжает снижаться из-за удорожания американской валюты, вызванного ожиданиями скорого повышения базовой процентной ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 9,30 доллара, или на 0,74% - до 1244,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,16% - до 18,44 доллара за унцию.

Укрепление американской валюты связано с усилившимися ожиданиями повышения базовой процентной ставки после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Глава государства впервые изложил предложения по реформе здравоохранения, предложил иммиграционную реформу, а также пообещал вложить 1 триллион долларов в инфраструктуру. Он также пообещал "историческую налоговую реформу": снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса.

В речи Трампа не было представлено деталей, как именно президент намерен реализовать свои планы. Тем не менее, инвесторы позитивно оценили его заявление, поскольку оно подразумевает, что глава государства намерен работать на ускорение экономического роста США. Этот фактор, в свою очередь, снижает неопределенность относительно возможных изменений в фискальной и других направлениях государственной политики. На этом фоне многие участники рынка ожидают, что ФРС США повысит свою базовую процентную ставку уже на заседании в марте. Вероятность этого события, по данным CME Group, в настоящее время оценивается в 70,9%. К сравнению, днем ранее такой шанс оценивался в 35,4%.

Эти факторы вкупе с позитивными экономическими данными по стране способствуют укреплению доллара. По состоянию на 19.02 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,31% - до 101,67 пункта. Укрепление американской валюты, в свою очередь, негативно влияет на стоимость золота, увеличивая цену торгуемого в долларах драгметалла для инвесторов с иностранной валютой.

"Повышение ставки в настоящее время позитивно для фьючерсов на американские индексы, но не для золота, поскольку оно повышает риск снижения цен на золото", - цитирует агентство Рейтер стратега Mitsubishi Corp. Джонатана Батлера (Jonathan Butler).