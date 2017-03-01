Финансовые новости
- |
- 01.03.17
- |
- 21:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Доллар продолжает дорожать 1 марта на ожиданиях повышения ставки ФРС
19:27 01.03.2017 |
Форекс - Доллар в среду вечером продолжает дорожать к евро и иене, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США в скором времени - после соответствующих заявлений ее представителей, повысит базовую процентную ставку, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.49 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 101,67 пункта. Курс доллара к иене увеличивался до 113,78 иены за доллар со 112,77 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару снижался до 1,0556 доллара за евро с 1,0577 доллара за евро на предыдущем закрытии.
В ночь на среду президент США Дональд Трамп выступил со своей первой программной речью в Конгрессе. Трамп впервые изложил предложения по реформе здравоохранения, предложил иммиграционную реформу, а также пообещал вложить 1 триллион долларов в инфраструктуру. Он также пообещал "историческую налоговую реформу": снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса. Кроме того, Трамп раскритиковал Североамериканскую зону свободной торговли НАФТА, вступление Китая во Всемирную торговую организацию и торговый дефицит США.
В речи Трампа не было представлено деталей, как именно президент намерен реализовать свои планы. Тем не менее, инвесторы позитивно оценили его заявление, поскольку оно подразумевает, что глава государства намерен работать на ускорение экономического роста США.
Согласно протоколу минувшего заседания ФРС США, американский центробанк решил воздержаться от повышения ставок из-за неопределенности в отношении возможных изменений в фискальной и других направлениях государственной политики. Помимо этого регулятор указал на неопределенность от влияния этих событий на экономику и инфляцию в среднесрочной перспективе.
Теперь же многие участники рынка ожидают, что регулятор введет меры ужесточения монетарной политики уже на заседании в марте. Вероятность этого события, по данным CME Group, в настоящее время оценивается в 68,6%. К сравнению, днем ранее такой шанс оценивался в 35,4%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ упростил процедуру проведения валютных операций для клиентов банков
Национальный банк упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке.
|Захарченко планирует передать "национализированные предприятия" Донбасса Курченко: СБУ опубликовала запись разговора
|МЭРТ оценивает рост ВВП в январе на уровне 5,1%
С одной стороны существенное влияние на рост индекса оказала низкая база производственной деятельности в 2016 году, обусловленная транзитными ограничениями в начале прошлого года со стороны РФ. С другой - поддержку индикатору оказал стремительный рост цен на мировых товарных рынках и активизация инвестиционного спроса.
|Как Захарченко доказал полезность Семенченко делу "Новороссии"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке встретил весну небольшим снижением
|Рынок акций Украины встретил весну ростом
|Депозитные ставки для физлиц 01.03.17
|Золото продолжает дешеветь 1 марта из-за укрепления доллара
|Доллар продолжает дорожать 1 марта на ожиданиях повышения ставки ФРС
Доллар в среду вечером продолжает дорожать к евро и иене, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США в скором времени - после соответствующих заявлений ее представителей, повысит базовую процентную ставку, свидетельствуют данные торгов.
|НБУ усовершенствовал операции с депсертификатами и другими инструментами регулирования ликвидности
|НБУ упростил процедуру проведения валютных операций для клиентов банков
Национальный банк упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке.
Это интересно
|Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
|Новый Volvo XC60 научится уворачиваться от препятствий
Новая система безопасности вмешается в управление автомобилем только в том случае, когда автоматическое экстренное торможение не позволит избежать столкновения. Функция работает на скорости от 50 до 100 километров в час, позволяя избежать столкновения не только с машинами, но и пешеходами и крупными животными.
|Новая версия шлема Samsung Gear VR будет поставляться с портативным контроллером
Беспроводный контроллер оснащён сенсорной панелью, стилизованным спусковым крючком и кнопками «Домой», «Назад», а также «качелькой». Сенсорная панель обеспечивает более быстрое взаимодействие с виртуальной средой, с возможностью выбора точки, перетаскивания, наклона и стрельбы, в то время как «курок» улучшает игровой опыт.
|Uber обвинили в краже у Google технологий беспилотного автомобиля
|Определены требования к первым мобильным сетям пятого поколения
|BlackBerry Mercury представлен официально под именем KEYone
|Alcatel A5 LED — первый в мире смартфон с интерактивной LED-крышкой
Задняя панель этого устройства покрыта многочисленными светодиодами, которые загораются определённым образом при входящих вызовах и сообщениях, во время воспроизведения музыки, видеороликов и съёмки селфи или просто в процессе использования телефона (можно настраивать световые темы).