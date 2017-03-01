Форекс - Доллар в среду вечером продолжает дорожать к евро и иене, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США в скором времени - после соответствующих заявлений ее представителей, повысит базовую процентную ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.49 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 101,67 пункта. Курс доллара к иене увеличивался до 113,78 иены за доллар со 112,77 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару снижался до 1,0556 доллара за евро с 1,0577 доллара за евро на предыдущем закрытии.

В ночь на среду президент США Дональд Трамп выступил со своей первой программной речью в Конгрессе. Трамп впервые изложил предложения по реформе здравоохранения, предложил иммиграционную реформу, а также пообещал вложить 1 триллион долларов в инфраструктуру. Он также пообещал "историческую налоговую реформу": снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса. Кроме того, Трамп раскритиковал Североамериканскую зону свободной торговли НАФТА, вступление Китая во Всемирную торговую организацию и торговый дефицит США.

В речи Трампа не было представлено деталей, как именно президент намерен реализовать свои планы. Тем не менее, инвесторы позитивно оценили его заявление, поскольку оно подразумевает, что глава государства намерен работать на ускорение экономического роста США.

Согласно протоколу минувшего заседания ФРС США, американский центробанк решил воздержаться от повышения ставок из-за неопределенности в отношении возможных изменений в фискальной и других направлениях государственной политики. Помимо этого регулятор указал на неопределенность от влияния этих событий на экономику и инфляцию в среднесрочной перспективе.

Теперь же многие участники рынка ожидают, что регулятор введет меры ужесточения монетарной политики уже на заседании в марте. Вероятность этого события, по данным CME Group, в настоящее время оценивается в 68,6%. К сравнению, днем ранее такой шанс оценивался в 35,4%.