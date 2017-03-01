Кредитные ставки корпоративным клиентам по гривневым займам в 2017 году могут снизиться до 17-23% с 26%-30% годовых, кэш-кредиты населению могут остаться на уровне 40-60% годовых, сообщает пресс-служба РВС Банка со ссылкой на председателя правления банка Владислава Кравца.

"В 2017 году кредитные ставки для корпоративного сегмента в гривне могут составить 17-23%. Да, к сожалению, это очень высокая ставка. Но статистика показывает, что невозвратность кредитов по-прежнему очень высока. Кроме того, на стоимость кредитов влияют и достаточно высокие депозитные ставки. В ритейле ставки по кредитам наличными сохранятся достаточно высокими - на уровне 40-60% годовых. Для снижения кредитных ставок в ритейле необходим рост экономики более 3%, инфляция ниже 10% и снижение уровня безработицы менее 8%", - сказал В.Кравец.

По его оценке, ставки по валютным кредитам для корпоративных клиентов в 2017 году будут сохраняться на уровне 13-14% годовых. При этом компании-экспортеры смогут привлекать связанные кредиты под торговое финансирование в текущем году по ставкам 6-8% годовых в валюте.

В.Кравец полагает, что в 2017 году банки будут традиционно кредитовать проекты, связанные с АПК, сельхозпереработкой, импортом светлых нефтепродуктов, экспортом IT-услуг, фармацией, а также проекты по энергоэффективности и энергосбережению.

При этом он добавил, что для активизации кредитования, которое является главным двигателем экономического роста, необходимо принятие законопроектов, направленных на защиту прав кредиторов, завершение судебной реформы, а также снижение инфляции и стабилизация курса гривни.

