Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 382,074 млрд гривен 28 февраля, банки увеличили на 314,04 млн гривен до 273,048 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 28 февраля увеличился на 15,43 млн гривен до 5,903 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 38,07 млн гривен до 24,072 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 28 февраля увеличился на 291,40 млн гривен до 685,099 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: