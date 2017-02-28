Интерес хедж-фондов к сырьевым товарам вновь вырос, поскольку цены повышаются, и инвесторы реагируют на изменение макроэкономических данных, включая перспективы ускорения инфляции в США при президенте Дональде Трампе, заявили в Citigroup Inc.

"После двух лет сокращения позиций по сырьевым товарам интерес фондов к сектору наконец снова растет", - написали аналитики банка, в том числе Аакаш Доши и Дэвид Уилсон.

По их мнению, рекордное число чистых длинных позиций (ставок на рост цен) на рынках, в том числе по меди на Comex и по нефти на Nymex, по крайней мере, частично связано с возросшим интересом фондов.

"Рост инфляционных ожиданий, особенно в связи с избранием Трампа на пост президента, укрепил позиции сырьевых товаров", - отмечают аналитики Citigroup. Сырьевые товары стали более привлекательными как способ диверсификации портфеля, добавили они.