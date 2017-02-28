Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 382,074 млрд гривен 27 февраля, банки увеличили на 293,56 млн гривен до 272,734 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 27 февраля увеличился на 14,09 млн гривен до 5,887 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 20,67 млн гривен до 24,111 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 27 февраля увеличился на 286,98 млн гривен до 684,807 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: