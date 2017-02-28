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Топливно-энергетический комплекс
Остатки средств на корсчетах банков 28 февраля
11:04 28.02.2017 |
|Дата
|сумма, млн грн
|22 февраля
|48039.5
|23 февраля
|47909.5
|24 февраля
|48837.3
|27 февраля
|51196.2
|28 февраля
|54390.9
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