В понедельник, 27 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 18,3 млн долларов по сравнению с 24 февраля до 105,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 23,7 млн долларов по сравнению с 24 февраля до 131,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 14,3%, или на 909 млн долларов до 5,449 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 4 коп. в понедельник снизился на 10 коп. до 27,04 UAH/USD.