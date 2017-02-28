Стоимость золота во вторник утром снижается на ожиданиях трейдерами выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.35 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4,70 доллара, или на 0,37% - до 1254,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,34% - до 18,36 доллара за унцию.

На цены на золото может повлиять выступление Дональда Трампа в Конгрессе, которое состоится позднее во вторник. Инвесторы ожидают от президента большей ясности по поводу его будущей экономической политики. Предполагается, что Трамп даст более подробную информацию о налоговом плане и расходах на инфраструктуру. В то же время, участники рынка опасаются, что президент не расскажет ничего нового.

Кроме того, на стоимость золота влияют "ястребиные" комментарии представителя Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее в понедельник президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил, что ФРС, возможно, придется повысить процентную ставку в ближайшем будущем.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах драгметалла, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.