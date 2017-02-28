Форекс - Доллар умеренно дешевеет к мировым валютам, поскольку инвесторы находятся в ожидании подробностей дальнейшей политики президента США Дональда Трампа, которые могут стать известны после его выступления в Конгрессе страны позднее во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.14 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 101,12 пункта. Курс доллара к иене уменьшался до 112,56 иены за доллар со 112,69 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0588 доллара за евро с 1,0587 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящем сегодня выступлении Трампа в Конгрессе. Предполагается, что президент даст более подробную информацию по поводу заявленного ранее амбициозного налогового плана, а также раскроет детали относительно расходов на инфраструктуру. Однако инвесторы не исключают, что подробности этих планов так и останутся слишком неопределенными.

"Еще предстоит выяснить, сможет ли речь Трампа положительно повлиять на доллар", - сказал агентству Рейтер главный стратег Barclays Синьитиро Кадота (Shinichiro Kadota). Он также добавил, что подробности относительно налоговой реформы вряд ли будут известны до марта.