27 февраля безналичная торговля долларом завершилась ростом его курса на 13 копеек - до 27,04-27,08 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

После долгого затишья на межбанке активизировались покупатели валюты. Они и толкали курс вверх. Ведь экспортеры не смогли предложить рынку больше доллара: объем торгов просел с пятничных $246,88 млн. до $208,66 млн.

«Именно оживление спроса, на наш взгляд, стало причиной легкого утреннего курсового скачка с уровней открытия 27,04-27,08 грн./$ до 27,10-27,10 грн./$. После роста котировки скорректировались в диапазон 27,04-27,06 грн./$, в котором была заключена основная часть сделок. Вторая половина торгового дня прошла на уровнях 27,04-27,08 грн./$», - уточнил ход событий Верхградский.

Он также отметил, что за прошлую пятницу на счета банков из Государственной казначейской службы и Фонда гарантирования вкладов физлиц поступило 1,3 млрд грн.

«Не исключаем, что указанные зачисления могли быть связаны с возмещением НДС, и часть этой гривны импортеры уже сегодня принесли на межбанковский рынок», - отметил Верхградский.

В тоже время финансисты уверяют, что рост спроса на валюту не был критичным.

«Необходимости в аукционе Нацбанка сегодня не было», - подчеркнул UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Аграрии, хотя и сокращают объемы валютных продаж на межбанке, тем не менее остаются ключевыми поставщиками безналичного доллара в страну.

«Энергетическая блокада пока не сказалась на объемах продаж валюты металлургами. Данный фактор может негативно повлиять на стоимость безналичной гривны уже через несколько недель», - при этом заметил Станислав Верхградский.

Хотя есть финансисты, которые допускают и более оперативное влияние энергетического кризиса на валютный рынок и курс. Разумеется, вместе с другими текущими факторами.

«Уже во второй половине недели ситуация может измениться. Предложение понизиться по сезонным причинам традиционно в начале месяца. Среди аспектов, способных оказать давление на курс гривны - возмещение экспортерам НДС от государства, что увеличит объемы гривны на безналичном рынке. Также неразрешенная ситуация с блокадой может отразиться на сокращении предложения от производителей-металлургов, у которых весной традиционно начинается наиболее активный бизнес-сезон», - полагает Олег Куринной.

Пока он прогнозирует небольшое подорожание доллара: ждет завтрашних торгов в рамках 27,0-27,10 грн./$.

«Курсоформирование будет проходить под влиянием окончания бюджетного периода - компании продолжат продавать под это валюту», - уверен Куринной.

Станислав Верхградский рассчитывает 28 февраля на старт межбанка в этом же диапазоне - 27,0-27,10 грн./$.

«Завтра ожидаем сохранение активности среди покупателей валюты. При этом допускаем сокращение объемов продаж безналичной валюты, что может привести к перекосам на рынке. Однако больших амплитуд курсовых колебаний завтра не ожидаем, следовательно, реакция Нацбанка также маловероятна», - заключил он.

При этом финансисты рассчитывают на то, что наличный курс будет двигаться за межбанком. 27 февраля он почти не менялся: средняя стоимость доллара на продаже людям в банковских обменниках находилась в рамках 27,10-27,15 грн./$, минимальная - на 27,05 грн./$, а максимальная достигала 27,30 грн./$.

Выкупали доллар финансисты в рамках 26,60-27,0 грн./$.

Совсем незначительно на протяжении понедельника менялась цена валюты на черном рынке: с 26,95-27,06 грн./$ утром до 26,98-27,04 грн./$ вечером.