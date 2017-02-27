Финансовые новости
- |
- 27.02.17
- |
- 19:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Рынок акций Украины завершил торги 27 февраля слабым ростом
18:50 27.02.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник слабым ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,81% - до 939,97 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 274,44 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,5 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 644,6 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
В "индексной корзине" УБ больше всех подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+2,61%), "Мотор Сичи" (+1,84%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,07%).
Снизились в цене только акции "Центрэнерго" (-0,36%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,06%) и "Мотор Сичи" (+1,27%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв повысился на 2,8% - до 652,92 пункта при объеме торгов 2,07 млн злотых (13,7 млн грн).
Среди индексных акций в росте лидировали бумаги KDM Shipping (+12,78%), "Астарты" (+6,28%) и "Овостара" (+2,2%).
В "красной зоне" торговались акции Coal Energy (-4,29%) и агрохолдинга ИМК (-3,84%).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Махновщина "блокадников" может привести к торможению валютной либерализации и давлению на гривню - банкиры
ТОП-НОВОСТИ
|Четыре причины, почему Ляшко не станет спикером
|Почему "ватные" СМИ испугались доктрины информационной безопасности Украины
В Министерстве информполитики теперь не смогут рассказывать, что им не дает работать отсутствие законодательства. Теперь, в тандеме со Службой безопасности Украины, сотрудники "минстеця" получают все возможности для того, чтобы остановить работу информационной машины Кремля в Украине.
|Когда захват ДФС будет иметь смысл
|НБУ отрицает увольнение Гонтаревой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины завершил торги 27 февраля слабым ростом
|Стоимость золота 27 февраля перешла к росту на фоне ослабления доллара
|Доллар дешевеет 27 февраля в преддверии выступления Трампа в конгрессе США
|Состояние межбанковского валютного рынка Украины 27.02.2017
|Депозитные ставки для физлиц 27.02.17
|Махновщина "блокадников" может привести к торможению валютной либерализации и давлению на гривню - банкиры
|Экс-премьер Яценюк не намерен претендовать на должность главы НБУ, - депутат Рады Сюмар
"Насколько мне известна позиция Арсения Яценюка, он не хочет занимать эту должность, хотя, конечно, такие предложения обсуждаются", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом депутат отказалась уточнить, от кого именно Яценюк получал данное предложение.
Это интересно
|CrucialTec представила технологию распознавания нескольких отпечатков пальцев на дисплее смартфона
|Что плохого в том, чтобы украшать свое рабочее место?
|"Кадилаки" научатся запоминать предпочтения водителей
|Как заработать на еде, ничего не готовя
|Цена смартфона Honor 8 Lite с Kirin 655, Android 7 и 12МП камерой начинается с отметки $160
|Uber начал использовать беспилотные такси в двух городах США
|Восстановленные Samsung Galaxy Note7 будут оснащаться аккумуляторами меньшей емкости