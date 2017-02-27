Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник слабым ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,81% - до 939,97 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 274,44 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,5 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 644,6 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.

В "индексной корзине" УБ больше всех подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+2,61%), "Мотор Сичи" (+1,84%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,07%).

Снизились в цене только акции "Центрэнерго" (-0,36%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,06%) и "Мотор Сичи" (+1,27%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв повысился на 2,8% - до 652,92 пункта при объеме торгов 2,07 млн злотых (13,7 млн грн).

Среди индексных акций в росте лидировали бумаги KDM Shipping (+12,78%), "Астарты" (+6,28%) и "Овостара" (+2,2%).

В "красной зоне" торговались акции Coal Energy (-4,29%) и агрохолдинга ИМК (-3,84%).

