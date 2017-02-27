Форекс - Курс британского фунта стерлингов к доллару опускается в понедельник из-за опасений инвесторов относительно возможного проведения очередного референдума о независимости Шотландии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.55 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2428 доллара с 1,2475 доллара за фунт на предыдущем закрытии. В ходе торгов пара опускалась до минимальной отметки с 17 февраля в 1,2385 доллара за фунт.

Курс евро к доллару рос до 1,0587 доллара за евро с 1,0562 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 112,26 иены за доллар со 112,14 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 101,04 пункта.

Ранее член постоянного совета по отношениям с ЕС при правительстве Шотландии Чарльз Грант заявил, что шотландское правительство рассматривает возможность проведения повторного референдума о независимости региона уже в следующем году. Шотландия на референдуме 23 июня прошлого года, в отличие от Великобритании в целом, проголосовала за сохранение страны в составе ЕС и с тех пор последовательно выступала за сохранение максимально тесных экономических связей с объединением.

Лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Никола Стерджен пообещала, что регион в любом случае найдет способ остаться в составе ЕС. Она не исключила, что новый референдум о независимости пройдет до завершения процедуры Brexit.

Давление на британскую валюту усилили сообщения ряда СМИ, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится к предстоящему референдуму в Шотландии. По данным изданий, Мэй призывает шотландцев воспользоваться предстоящими местными выборами, чтобы выразить свое несогласие с независимостью страны.