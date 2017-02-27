В пятницу, 24 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 33,4 млн долларов по сравнению с 23 февраля до 123,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 29,4 млн долларов по сравнению с 23 февраля до 155,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 14,3%, или на 909 млн долларов до 5,449 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 8 коп. в пятницу снизился на 4 коп. до 26,94 UAH/USD.