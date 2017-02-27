Цена золота в ходе торгов понедельника перешла к положительной динамике на фоне удешевления американской национальной валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.09 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,10 доллара, или на 0,09% - до 1259,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,24% - до 18,45 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,34%, до 100,92 пункта. Ослабление доллара, как правило, положительно влияет на стоимость золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Курс доллара к мировым валютам в понедельник снижается, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе страны во вторник. Ожидается, что в его речи будет содержаться более подробная информацию по поводу заявленного ранее амбициозного налогового плана, а также другие детали его экономической политики.

"Инвесторы нервничают, они хотят услышать больше информации о том, что представляют из себя эти новые феноменальные налоговые планы, и это влияет на настроение (участников рынка - ред.). Эта неопределенность толкает стоимость золота к росту", - цитирует агентство MarketWatch главного рыночного аналитика Think Markets Наима Аслама (Naeem Aslam).