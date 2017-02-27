



Форекс - Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник вечером снижается, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.45 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,31%, до 100,94 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0607 доллара за евро с 1,0562 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 112,11 иены за доллар со 112,14 иены на прошлых торгах.

Выступление Трампа в конгрессе состоится во вторник. Ожидается, что в речи американского президента будет содержаться более подробная информацию по поводу заявленного ранее амбициозного налогового плана, а также другие детали его экономической политики.

Участники рынка, тем не менее, опасаются, что подробности планов Трампа так и останутся слишком неопределенными. Кроме того, реализация предполагаемых нововведений может занять слишком много времени, что негативно скажется на позициях доллара, указывает агентство Рейтер.

"Валютный рынок острее всего будет реагировать на те факты в обращении (Дональда Трампа к конгрессу - ред.), которые покажутся отличными от того, что, как мы полагали, будет реализовано", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега BMO Capital Markets Стивена Галло (Stephen Gallo).



