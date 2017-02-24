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Цена на золото достигла трехмесячного максимума
11:04 24.02.2017 |
В пятницу цены на золото достигли трехмесячного максимума на фоне снижения курса доллара из-за оценки протокола прошлого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Политическая нестабильность в мире также повышает спрос на безрисковые активы.
На подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX цена на апрельские фьючерсы на золото повысилась на 0,25% до $1254,55 - максимального значения за три месяца.
На завершении сессии в четверг контракты с поставкой в апреле повысились на 1,47% до $1251,40 за тройскую унцию.
Фьючерсы, вероятно, найдут поддержку на $1236,1 на минимуме четверга и сопротивление на $1318,60.
Опубликованный в среду протокол январского заседания комитета FOMC показал, что руководство ФРС обдумывает возможность скорого повышения процентной ставки.
Однако этот же протокол указал на неопределенность центробанка США относительно экономической программы администрации Трампа. Это снижает спрос на доллар.
Доллар также оказался под давлением из-за опубликованного в четверг отчета Министерства труда США в котором сказано, что за прошлую неделю число первичных заявок на получение пособий по безработице в США увеличилось на 6 тыс. до 244 тыс. Аналитики ожидали повышения за прошлую неделю числа заявок по безработице на 2 тыс. до 241 тыс.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, оставался стабильным на уровне 100,94, близко к трехдневному минимуму 100,86.
Ослабление доллара обычно толкает вверх цены на золото, которое рассматривается в качестве альтернативного актива, и удешевляет рассчитываемые в долларе сырьевые товары для держателей других валют.
Цены на желтый металл поддерживаются из-за сохраняющейся политической нестабильности в Европе и США.
Рынки испытали небольшое потрясение после того, как центрист Франсуа Байру заявил в среду, что предложил независимому кандидату Эммануэлю Макрону объединить усилия на президентских выборах в мае.
Это может повысить шансы на победу крайне правого кандидата Марин Ле Пен.
Инвесторы ожидают обращения президента Дональда Трампа к Конгрессу на следующей неделе, чтобы рассеять туман относительно его экономической политики.
Мартовские фьючерсы на серебро повысились на 0,59% до $18,223 за тройскую унцию, а мартовские фьючерсы на медь добавили 0,59% до $2,659 за фунт.
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