В четверг, 23 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 59,5 млн долларов по сравнению с 22 февраля до 156,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 55,1 млн долларов по сравнению с 22 февраля до 184,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 14,3%, или на 909 млн долларов до 5,449 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 8 коп. в четверг укрепился на 8 коп. до 26,90 UAH/USD.