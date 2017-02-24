Форекс - Курс американского доллара в пятницу демонстрирует незначительные изменения относительно основных мировых валют, оценивая заявления министра финансов США Стивена Мнучина и протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает MarketWatch.

Евро торгуется утром в районе $1,0595 против $1,0593 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 119,42 иены по сравнению со 119,19 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 112,72 иены против 112,52 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,01%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на аналогичную величину.

С.Мнучин сказал, что сильный доллар отражает уверенность в экономике США и является "хорошей вещью" в долгосрочной перспективе.

Это высказывание идет вразрез со сделанными ранее заявлениями президента США Дональда Трампа, который однажды отметил, что американская нацвалюта "слишком сильная". Это вызвало спекуляции на тему того, что новая администрация может отказаться от политики сильного доллара.

Руководители ФРС на первом в этом году заседании говорили о важности своевременного повышения процентных ставок, но заняли выжидательную позицию в отсутствие ясности относительно стимулирующих мер, обещанных Д.Трампом.

"Многие (many) участники выразили мнение, что может быть целесообразно довольно скоро снова повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам, если поступающая информация о рынке труда и инфляции будет соответствовать текущим ожиданиям или окажется сильнее либо если увеличатся риски перевыполнения целевых показателей по максимальной занятости и инфляции", - говорится в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 31 января - 1 февраля.

Американская экономика в этом году, похоже, избежала "зимней спячки" - резкого ослабления роста экономической активности и ВВП, наблюдавшегося в последние годы в зимние месяцы, что, вероятно, побудит ФРС быстрее продолжить повышение процентных ставок.

Руководители Федрезерва не исключают, что, если темпы экономического роста превысят ожидания, им придется повышать ставки быстрее, чем предполагалось. В декабре они прогнозировали три повышения в 2017 году, следующий прогноз будет опубликован после мартовского заседания.

Следующее заседание FOMC пройдет 14-15 марта. Трейдеры оценивают шансы на подъем ставки на этом заседании в 22%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch биржевого оператора CME.