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Финансисты допускают дальнейшее удешевление валюты на межбанке
23:57 23.02.2017 |
Безналичный курс доллара потерял 5 копеек по итогам межбанковских торгов 23 февраля, и закрепился в рамках 26,90-26,92 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Экспортеры завалили рынок долларом: объем торгов вырос со вчерашних $194,7 млн. до $312,86 млн. Импортеры же оказались неготовыми к таким суммам, и Нацбанк выкупал излишек валюты.
«В четверг торговая сессия на межбанке открылась уровнями 26,88-26,93 грн./$. По-прежнему слабый спрос на валюту способствовал возникновению валютного профицита. Однако продавцы не спешили снижать курс, ожидая Нацбанк. Но регулятор, сегодня изменил тактику, не стал ждать курсового снижения и вышел на рынок с аукционом по покупке долларов. После вмешательства в торги НБУ котировки закрепились в диапазоне 26,90-26,92 грн./$, в котором провели оставшуюся часть торгов», - уточнил Верхградский.
В конце концов чиновники купили не очень много. При заявленном аукционе на $50 млн. Нацбанку предложили лишь $15,7 млн., из которых он взял $12,5 млн., установив курс отсечения на уровне 26,93 грн./$.
Увеличение валютных продаж сегодня объясняли теми же причинами, что и в начале этой недели.
«Рост предложения связан с приближающимся бюджетно-налоговым периодом и активизацией валютообменных операций агропроизводителей перед началом посевной», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Банкиры уверяют, что небольшое смягчение межбанковских правил, которое Нацбанк вчера утвердил постановлением №13, никак не сказалось на настроениях валютного рынка и курсе гривни. И не скажется.
«На наш взгляд, рынок не почувствует влияние новых мер на курс гривны. Эти шаги прежде всего направлены на повышение инвестиционной привлекательности Украины», - подчеркнул Станислав Верхградский.
В ожидании Казначейства
Потому финансисты не ждут завтра серьезных курсовых скачков. Верхградский рассчитывает на старт межбанка в рамках 26,90-26,95 грн./$, а Олег Куринной допускает валютную торговлю в рамках 26,90-27,05 грн./$.
«Прогнозируем, что до конца месяца ситуация на безналичных торгах так и будет оставаться довольно стабильной», - заверил Куринной.
Раскачку межбанка допускают после выплат Госказначейства.
«Оживление спроса на межбанке ожидаем в последние дни февраля-начале марта, когда предприятия могут получить возмещение НДС и у них появится гривна для покупки валюты. Также покупка валюты под репатриацию дивидендов в начале следующего месяца немного расшевелит безналичные торги», - считает Станислав Верхградский.
Валюта продолжит дешеветь
В тоже время на наличном рынке активность не утихает. 23 февраля средние долларовые цены в кассах упали еще на 8 копеек.
«Наличный доллар продолжает свое пике и сегодня достиг отметки 26,95-27,05 грн./$. Предложение преобладает над спросом», - отметил Верхградский.
Традиция не меняется: украинцы привыкли скупать доллар на росте курса, и не делают этого при удешевлении валюты. Тенденция лишена экономической логики, но поддерживается населением.
Минимальная цена продажи доллара в банках сегодня достигала 27,02 грн./$ (в банке «Пивденный»), а максимальная - 27,30 грн./$ (в Ощадбанке). При этом банкиры выкупали доллар у граждан в рамках 26,60-27,0 грн./$.
На черном рынке цена доллара за день просела с 27,01-27,16 грн./$ до 26,99-27,07 грн./$.
Чем быстрее снижается курс доллара, тем активнее люди его сдают. Если население продолжит избавляться от валюты, банкиры обещают и дальше снижать ее курс.
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|Финансисты допускают дальнейшее удешевление валюты на межбанке
Оживление спроса на межбанке прогнозируется в последние дни февраля-начале марта, когда предприятия могут получить возмещение НДС и у них появится гривна для покупки валюты. Также покупка валюты под репатриацию дивидендов в начале следующего месяца немного расшевелит безналичные торги.
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