Дальнейшая, более быстрая и понятная рынку, либерализация валютного законодательства стимулирует интерес к облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины со стороны иностранных инвесторов, считает заместитель председателя правления Ситибанка Владислав Сочинский.

"На рынке долга весьма активно начал развиваться вторичный рынок государственных облигаций. Сейчас этот рынок в основном представлен местными игроками, но мы ожидаем, что по мере либерализации Национальным банком Украины (НБУ) валютного регулирования на этот рынок будут заходить и иностранные инвесторы", - сказал он на встрече с журналистами в Киеве в среду.

При этом эксперт обратил внимание на тот факт, что в собственности нерезидентов в настоящее время находится менее 1% всего объема ОВГЗ, тогда как в соседних странах доля нерезидентов в госдолге - 25-40%.

"То есть, на самом деле у нас потенциал очень высокий", - констатировал В.Сочинский.

В то же время действия центробанка по либерализации валютного рынка он считает медленными и нерешительными.

"НБУ повысил банкам лимит чистой покупки валюты на межбанковском валютном рынке до 0,5% с 0,1% от размера регулятивного капитала. За время действия этой нормы мы не заметили каких-либо резких движений на межбанковском валютном рынке, тогда как банки получили возможность предоставлять дополнительную ликвидность для своих клиентов и для развития межбанковского рынка. То есть, эту норму можно было бы вводить и раньше. Все также боялись выплаты дивидендов, опасались резкого давления на курс. Но НБУ все грамотно организовал, распределил потоки, и мы не видели, чтобы вследствие выплаты дивидендов гривня начала резко девальвировать с июня прошлого года", - сказал эксперт.

В.Сочинский подчеркнул: пока инвесторы не увидят возможность репатриации заработанных в стране доходов, они будут сдержаны в привлечении капитала в Украину. Сейчас интерес таких инвесторов сосредоточен на внешних суверенных обязательствах.

"Украинские еврооблигации, которые торговались в 2015 году далеко ниже номинала, сейчас торгуются по номиналу или выше. Это говорит, что у внешних инвесторов очень большой спрос на доходные активы Украины. Они готовы покупать и внутренние облигации, которые предлагают доходность еще выше. Но в коммуникациях с ними мы слышим, что для них не совсем понятен механизм репатриации заработанных доходов и как быстро у них это получится", - пояснил эксперт.