"На рынке долга весьма активно начал развиваться вторичный рынок государственных облигаций. Сейчас этот рынок в основном представлен местными игроками, но мы ожидаем, что по мере либерализации Национальным банком Украины (НБУ) валютного регулирования на этот рынок будут заходить и иностранные инвесторы", - сказал он на встрече с журналистами в Киеве в среду.
При этом эксперт обратил внимание на тот факт, что в собственности нерезидентов в настоящее время находится менее 1% всего объема ОВГЗ, тогда как в соседних странах доля нерезидентов в госдолге - 25-40%.
"То есть, на самом деле у нас потенциал очень высокий", - констатировал В.Сочинский.
В то же время действия центробанка по либерализации валютного рынка он считает медленными и нерешительными.
"НБУ повысил банкам лимит чистой покупки валюты на межбанковском валютном рынке до 0,5% с 0,1% от размера регулятивного капитала. За время действия этой нормы мы не заметили каких-либо резких движений на межбанковском валютном рынке, тогда как банки получили возможность предоставлять дополнительную ликвидность для своих клиентов и для развития межбанковского рынка. То есть, эту норму можно было бы вводить и раньше. Все также боялись выплаты дивидендов, опасались резкого давления на курс. Но НБУ все грамотно организовал, распределил потоки, и мы не видели, чтобы вследствие выплаты дивидендов гривня начала резко девальвировать с июня прошлого года", - сказал эксперт.
В.Сочинский подчеркнул: пока инвесторы не увидят возможность репатриации заработанных в стране доходов, они будут сдержаны в привлечении капитала в Украину. Сейчас интерес таких инвесторов сосредоточен на внешних суверенных обязательствах.
"Украинские еврооблигации, которые торговались в 2015 году далеко ниже номинала, сейчас торгуются по номиналу или выше. Это говорит, что у внешних инвесторов очень большой спрос на доходные активы Украины. Они готовы покупать и внутренние облигации, которые предлагают доходность еще выше. Но в коммуникациях с ними мы слышим, что для них не совсем понятен механизм репатриации заработанных доходов и как быстро у них это получится", - пояснил эксперт.