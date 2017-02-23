Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 382,074 млрд гривен 22 февраля, банки уменьшили на 76,68 млн гривен до 262,411 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 22 февраля увеличился на 3,45 млн гривен до 6,030 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 110,07 млн гривен до 24,010 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 22 февраля увеличился на 36,83 млн гривен до 674,5270 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: