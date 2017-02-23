В среду, 22 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 22,4 млн долларов по сравнению с 21 февраля до 97,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 24,9 млн долларов по сравнению с 21 февраля до 129,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 14,3%, или на 909 млн долларов до 5,449 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 8 коп. до 26,96 UAH/USD.