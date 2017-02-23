Золото выросло в цене в четверг в ходе азиатской торговой сессии, несмотря на то, что протокол заседания FOMC показал, что ставки могут быть вскоре повышены.

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, выросли в цене на 0,33% до $1.237,35 за тройскую унцию. Фьючерсы на серебро подешевели на 0,02% до $17,947 за тройскую унцию, а фьючерсы на медь упали на 1,13% до$2,705за фунт.

Вчера фьючерсы на золото упали в цене, а доллар вырос, поскольку протокол заседания FOMC показал, что ставки могут быть повышены «достаточно скоро».

Это было первое заседания после инаугурации президента Дональда Трампа. Чиновники ФРС обсудили улучшение настроений предпринимателей, а также предсказали, что усиление роста, которое ожидается в результате политики Трампа, может вынудить ФРС действовать.

«Многие участники озвучили точку зрения, что уместным может быть повышение ставки на федеральные фонды достаточно скоро», если данные по рынку труда и инфляции «будут соответствовать текущим ожидания или превысит их» или если вырастет риск, что ФРС может перевыполнить свои цели, сказано в протоколе.

Цены на золото зависят от изменения ставок в США, которые повышают альтернативную стоимость владения не приносящими доход активами вроде золото, а также увеличивают стоимость доллара, используемого для деноминации золота.