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Топливно-энергетический комплекс
Курс доллара упал 23 февраля после публикации протоколов ФРС
08:50 23.02.2017 |
Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 валют, практически не снизился на 0,2% до 91,09. До выхода протоколов ФРС индекс оставался без существенных изменений.
Представители ФРС на своем заседании 31 января - 1 февраля сигнализировали о "довольно скорой" возможности повышения процентных ставок ввиду улучшения ситуации в экономике. Некоторые из них также сообщили о более высокой вероятности повышения ставок в том случае, если инфляция резко вырастет, а уровень безработицы сильно сократится.
Вместе с тем, в протоколах не содержалось четких указаний на сроки повышения процентных ставок ФРС, что явилось разочарованием для некоторых инвесторов.
"Доллару могли бы помочь сильные сигналы по поводу мартовского повышения процентных ставок, однако в протоколах их не содержалось", - заявил Василий Серебряков из Credit Agricole.
По его словам, представители ФРС почти не предоставили новой информации по поводу планов ФРС по сокращению портфеля активов центрального банка общим объемом порядка 4,5 млрд долларов. Такие данные, по мнению ряда аналитиков, могли бы привести к росту доллара.
Согласно данным CME Group, участники рынка учитывают 18%-ную вероятность повышения ставок на мартовском заседании. Более высокие процентные ставки оказывают поддержку американской валюте, так как делают долларовые активы более привлекательными для инвесторов. Также трейдеры оценивают возможность повышения ставок в мае на уровне 50%.
Ряд представителей ФРС, в том числе председатель центрального банка Джанет Йеллен, недавно высказались в позитивном ключе, предположив, что процентные ставки в текущем году будут повышены трижды ввиду улучшения ситуации на рынке труда и ускорения инфляции.
Пара евро/доллар выросла на 0,3%, до 1,0564. Ранее евро упал на опасениях инвесторов относительно предстоящих президентских выборов в Франции. Согласно последним опросам, позиции крайне правого кандидата Марин Ле Пен укрепляются. Ле Пен обещала вывести Францию из еврозоны в случае своей победы.
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