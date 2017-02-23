22 февраля безналичный курс доллара просел на 8 копеек, и зафиксировался в рамках 26,93-26,97 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук также подтвердил доминирующее валютное предложение на протяжении всего дня. Утром банкиры ждали, что Нацбанк выкупит его в ходе аукциона - потому не торопились со сделками, но чиновники появились лишь после обеда и торговали только с 20-ой избранных банков.

«После открытия уровнями 26,98-27,0 грн./$ котировки сузились к диапазону 26,98-26,99 грн./$, в котором провели продолжительное время в ожидании Нацбанка с аукционом по покупке долларов. Ближе к полдню стало ясно, что аукциона сегодня скорее всего не будет, и под давлением продавцов курс доллара плавно пошел на снижение. На обеденный перерыв рынок уходил с уровнями 26,95-26,97 грн./$, после обеда гривна продолжила укрепление к 26,92-26,97 грн./$. На этом этапе торгов на межбанк вышел НБУ с интервенцией в форме «запроса наилучшего курса». Его появление закрепило котировки в диапазоне 26,93-26,97 грн./$, в котором финишировали безналичные торги», - уточнил ход событий Станислав Верхградский.

По его оценке, центробанк выкупил порядка $10-12 млн. по курсу 26,93-26,95 грн./$.

Впрочем, значительного увеличения валютных продаж 22 февраля не произошло. Как раз наоборот: объем долларовых торгов сократился со вчерашних $239,38 млн. до $194,7 млн. На счета экспортеров не зашел валютный поток, который припозднился из-за американского праздника 20 февраля (из-за Дня президентов в США не работали банки и не проводились долларовые платежи), как прогнозировали накануне финансисты.

«Профицит валюты, на наш взгляд, прежде всего вызван слабым рыночным спросом, который самостоятельно не может «переварить» поступающую на рынок валюту», - отметил Верхградский.

Он считает, что НБУ не проводил валютный аукцион для всей системы именно из-за небольшого валютного предложения.

«Действия Нацбанка можно объяснить результатами проведенного им ежедневного опроса банков касательно сегодняшней расстановки сил на межбанке, который, скорее всего, показал небольшой профицит валюты на безналичном рынке. Именно в таких случаях НБУ обычно проводит интервенции в форме «запроса наилучшего курса» (RFQ). Если же объем дефицита/профицита валюты на межбанке значительный, тогда Нацбанк использует валютные аукционы для сглаживания курсовых колебаний. При RFQ торги проходят более равномерно, в отличие от аукционов, при проведении которых до объявления курса отсечения на рынке устанавливается затишье, а после публикации результатов аукциона нередко происходят курсовые скачки», - объяснил казначей.

Что завтра на межбанке

Впрочем, финансисты не видят большой проблемы в уменьшении валютного предложения на межбанке. Они уверены, что поставки доллара в страну наладятся.

«В целом, стабильности и уверенных позиций гривны мы ожидаем до конца месяца. Способствовать такой ситуации будут валютные поступления от агропроизводителей, а также подготовка компаний к бюджетно-налоговому периоду. Поэтому, если снижение курса доллара будет активным в дальнейшем, то скорее всего НБУ воспользуется ситуацией, чтобы выкупить излишки валюты для пополнения международных резервов», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По его словам, ни напряженная ситуация на Донбассе, ни митинги в центре Киева пока никак не сказываются на межбанке.

«Несмотря на попытки политической дестабилизации, гривна никак не реагирует на эти процессы, курсоформирование происходит под влиянием исключительно сезонных и существующих экономических и сезонных факторов. На завтра мы прогнозируем диапазон торгов на уровне 26,95-27,10 грн./$», - спрогнозировал Куринной.

Станислав Верхградский ждет более дешевого доллара, рассчитывая на старт завтрашнего межбанка в рамках 26,95-27,05 грн./$.

«23 февраля допускаем повтор картины сегодняшнего дня. При этом ожидаем проведение Нацбанком аукциона по покупке валюты», - отметил он.

Что с наличкой

Снижался курс доллара 22 февраля и на наличном рынке.

«Стартовав с отметки 27,12-27,22 грн./$, наличный доллар опускался на протяжении дня и к вечеру торговался в диапазоне 27,05-27,13 грн./$», - сообщил Верхградский.

Банкиры говорят об отсутствии сколько-нибудь значительного спроса на валюту со стороны населения, и именно этим объясняют снижение курса. Если такая ситуация сохранится и завтра, они допускают новую волну удешевления валюты. Еще на 8-10 копеек.