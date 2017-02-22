|дата
|Кредиты и депозиты бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|14.02
|12.2167
|-
|-
|-
|-
|11.9252
|11.8450
|-
|-
|-
|15.02
|12.9115
|-
|-
|-
|-
|12.0001
|13.1000
|-
|-
|-
|16.02
|12.6893
|-
|-
|-
|-
|12.3075
|13.0063
|-
|-
|-
|17.02
|12.8625
|-
|-
|-
|-
|-
|13.0917
|20.02
|12.7679
|-
|-
|-
|-
|13.2126
|12.9724
|-
|-
|-
|21.02
|12.5700
|-
|-
|-
|-
|12.3521
|13.0575
|-
|-
|-
Данные НБУ
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.