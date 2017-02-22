Во вторник, 21 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 67 млн долларов по сравнению с 20 февраля до 119,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 74,1 млн долларов по сравнению с 20 февраля до 154,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 14,3%, или на 909 млн долларов до 5,449 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 3 коп., во вторник снизился на 1 коп. до 27,04 UAH/USD.