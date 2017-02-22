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Топливно-энергетический комплекс
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 382,1 млрд гривен, банки увеличили на 81 млн гривен до 262,5 млрд гривен 21 февраля
09:56 22.02.2017 |
Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 382,074 млрд гривен 21 февраля, банки увеличили на 81,01 млн гривен до 262,488 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 21 февраля уменьшился на 0,17 млн гривен до 6,026 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 97,09 млн гривен до 23,900 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 21 февраля уменьшился на 16,25 млн гривен до 674,490 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 08.02
|667237,94
|383343,59
|253834,49
|23904,27
|6155,58
|на 09.02
|667219,90
|383343,59
|253862,65
|23881,97
|6131,69
|на 10.02
|667668,31
|383343,59
|254340,65
|23829,83
|6154,23
|на 13.02
|671372,78
|383343,59
|257976,45
|23862,15
|6190,58
|на 14.02
|671210,53
|383343,59
|257830,77
|23853,93
|6182,24
|на 15.02
|674927,28
|383343,59
|261514,27
|23874,10
|6195,31
|на 16.02
|674343,76
|382074,41
|262209,20
|23912,22
|6147,92
|на 17.02
|674361,63
|382074,41
|262285,05
|23982,68
|6019,49
|на 20.02
|674506,53
|382074,41
|262407,22
|23997,92
|6026,98
|на 21.02
|674490,28
|382074,41
|262488,23
|23900,83
|6026,81
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