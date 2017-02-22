Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 382,074 млрд гривен 21 февраля, банки увеличили на 81,01 млн гривен до 262,488 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 21 февраля уменьшился на 0,17 млн гривен до 6,026 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 97,09 млн гривен до 23,900 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 21 февраля уменьшился на 16,25 млн гривен до 674,490 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: