Стоимость золота в среду утром снижается на ожиданиях повышения ставки ФРС в скором времени, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.57 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex понижалась на 3,50 доллара, или на 0,28% - до 1235,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро теряла 0,24% - до 18,03 доллара за унцию.

Трейдеры ожидают повышения процентной ставки ФРС в ближайшее время. Это связано с последними "ястребиными" комментариями представителей регулятора. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в понедельник заявила, что если текущая экономическая ситуация в США сохранится, то она выступит за повышение ставки в скором времени. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также не исключил, что поддержит повышение процентной ставки ФРС на следующем заседании регулятора в марте.

Позднее в среду ФРС опубликует протокол своего последнего заседания, которое состоялось в январе. Участники рынка ожидают от протокола нового понимания относительно сроков повышения процентной ставки.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах желтого металла, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.