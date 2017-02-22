Форекс - Курс доллара к мировым валютам снижается, поскольку инвесторы находятся в напряженном ожидании публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.57 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 101,34 пункта. Курс доллара к иене уменьшался до 113,45 иены за доллар со 113,69 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0546 доллара за евро с 1,0537 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Позднее в среду ФРС опубликует протокол своего последнего заседания. Трейдеры ожидают от протокола нового понимания относительно будущего повышения процентной ставки. Публикация протокола является одним из ключевых факторов, влияющих на рынок, поскольку это может как усилить, так и подорвать последние "ястребиные" комментарии представителей ФРС, пишет агентство Рейтер.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер ранее в понедельник заявила, что если текущая экономическая ситуация в США сохранится, то она выступит за повышение ставки в скором времени. В свою очередь, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сообщил, что он не будет поддерживать увеличение процентной ставки на заседании ФРС до тех пор, пока показатели инфляции, промышленного производства и другие не продолжат демонстрировать рост экономики США, сообщает агентство.

"Мы все ждем публикации протокола", - цитирует агентство стратега по валютным рынкам в Daiwa Securities Мицуо Имайдзуми (Mitsuo Imaizumi).