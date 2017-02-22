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Финансисты ждут в среду увеличения валютного предложения на межбанке и аукциона регулятора
23:54 21.02.2017 |
Американский праздник (20 февраля в США отмечали День президентов) не спровоцировал серьезного переполоха на украинском межбанке. По итогам торгов 21 февраля курс доллара на нем сохранился на вчерашнем уровне - 27,03-27,05 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«Торговля шла в очень узких диапазонах. Но в целом экспортеры смогли обеспечить рынок долларом - его нехватки сегодня не ощущалось, был баланс. Компании уже научились так рассчитывать поступление своей валютной выручки, чтобы не создавать перекосов, и планомерно загружать межбанк долларом, невзирая на неработающие в Штатах банки», - отметил он.
«Даже несмотря на вчерашний выходной день в США, размер предложения валюты был достаточен для удовлетворения существующего спроса», - подтвердил ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка Вячеслав Озеров.
Это позволило рынку выйти на привычные для февраля объемы торгов: после вчерашней просадки до $105,36 млн. они подросли до $239,38 млн.
«Спокойная ситуация поспособствовала невмешательству Нацбанка в торги. Поступления валютной выручки от агропроизводителей-экспортеров судя по всему перекрыли возможный дефицит валюты из-за вчерашнего выходного дня в США», - прокомментировал UBR.ua обстановку директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Аграрии остаются главными поставщиками доллара на межбанке: они начали посевную, и нуждаются в гривне для покупок семян, удобрений и горюче смазочных материалов. Металлурги уступают им по объемам продажи доллара, хотя также снабжают им рынок. Финансисты уверяют, что энергетические проблемы, о которых заявляло правительство пока не сказались на валютных поступлениях в страну.
«Остановка поставок угля не сказываются на рынке и курсе, равно как и волнения на улицах Киева. Они не приобрели критического характера, потому пока не давят на гривну. Ситуация на межбанке ровная и спокойная. К тому же после увеличения валютной позиции банки стали больше уделять внимания наличному рынку и активнее продавать валюту населению», - заверил Юрий Гриненко.
Что дальше
Завтра финансисты также не ждут серьезных курсовых потрясений. С опозданием на сутки (из-за праздника в США) на счета экспортеров должна зайти валюта, которая не поступила 20 февраля. Так что на межбанке ждут преобладания долларовых продаж, и даже небольшого снижения курса американской валюты.
«Думаю, старт межбанка произойдет в рамках 27,0-27,05 грн./$, но, скорее всего, на торгах будет фиксироваться профицит доллара. И мы увидим Нацбанк с покупкой валюты. Конечно, регулятор мог бы позволить валютному курсу просесть ниже психологической отметки 27,0 грн./$. Но, полагаю, он больше заинтересован в пополнении золотовалютных резервов, потому будет скупать долларовый излишек с рынка, и поддерживать курс на уровне 27,0 грн./$», - считает Гриненко.
Достаточно спокойный прогноз межбанку на 22 февраля дал и Олег Куринной - 27,05-27,15 грн./$. Он пока также спокоен в отношении влияния энергической ситуации на валютный рынок, но уже обращает внимание на риски в будущем.
«По состоянию на сейчас, как собственно мы видим из текущих курсовых позиций нацвалюты, ситуация с блокадой на оккупированных территориях пока не оказала давления. Но при условии затягивания этого процесса, конечно, валютный рынок может пострадать», - предупредил Куринной.
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