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Остатки средств на корсчетах банков 21.02.2017
11:29 21.02.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|14 февраля
|48836.7
|15 февраля
|49712.8
|16 февраля
|48883.6
|17 февраля
|48605.9
|20 февраля
|45540.5
|21 февраля
|48753.1
Данные: Нацбанк Украины
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