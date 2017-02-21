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Золото дешевеет 21 февраля на удорожании доллара в преддверии публикации протокола ФРС США
09:21 21.02.2017 |
Стоимость золота во вторник утром снижается на удорожании доллара к мировым валютам в преддверии публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.57 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,45 доллара, или на 0,28% - до 1235,65 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,32% - до 17,97 доллара за унцию.
Участники рынка ожидают, что протокол январского заседания ФРС, который будет опубликован в среду, даст им новое понимание относительно будущего повышения процентной ставки. Ранее в феврале глава ФРС Джанет Йеллен заявила о возможном повышении ставки в ближайшие месяцы. На этом фоне курс доллара растет к мировым валютам. Укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
Кроме того, трейдеры ожидают выступлений представителей ФРС, которые состоятся позднее на этой неделе. Ожидается, что после их заявлений прояснятся примерные сроки повышения процентной ставки.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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