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Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании публикации протокола ФРС
08:54 21.02.2017 |
Форекс - Курс доллара к мировым валютам растет, поскольку инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.20 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,25%, до 101,15 пункта. Курс доллара к иене увеличивался до 113,58 иены за доллар со 113,11 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару уменьшался до 1,0585 доллара за евро с 1,0613 доллара за евро на предыдущем закрытии.
ФРС в среду опубликует протокол январского заседания. Участники рынка ожидают, что протокол даст им новое понимание относительно будущего повышения процентной ставки. На прошлой неделе глава ФРС Джанет Йеллен заявила о возможном повышении ставки в ближайшие месяцы. Это ускорит рост экономики США, что, по мнению инвесторов, положительно отразится на мировой экономике.
Ключевым фактором, оказывающим влияние на рынки, во вторник является ожидание инвесторами публикации протокола, пишет агентство Рейтер. "Протокол может изменить тренд рынка... Он может показать, как некоторые представители ФРС положительно настроены на повышение ставки", - приводит агентство слова стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).
Кроме того, трейдеры ожидают на этой неделе выступления не менее пяти представителей ФРС. Как ожидается, они сделают заявления относительно сроков повышения ставки.
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