По итогам межбанковских торгов 20 февраля курс доллара приподнялся на 3 копейки, и зафиксировался в рамках 27,01-27,05 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Как и прогнозировали ранее финансисты, торговля была очень вялой: объем долларовых сделок сократился с пятничных $193,8 млн. до $105,36 млн. В США сегодня отмечают День президентов, потому американские банки не работают, и наши импортеры не имеют возможности отправлять долларовые платежи. Потому под это не пытаются сколько-нибудь активно скупать американскую валюту: сделки на межбанке совершали либо через евро, либо на условиях tom - с оплатой завтра.

«Для межбанковского рынка сегодня была характерна слабая активность и низкая волатильность. Вместе с окончанием налогового периода с межбанка ушли обильные продажи валюты. Дополнительной причиной низкой ликвидности сегодняшних безналичных торгов является выходной в США. Открылась торговая сессия уровнями 27,00-27,05 грн./$. В разгар безналичных торгов котировки сузились до 27,02-27,03 грн./$. К завершению дня курс закрепился в диапазоне 27,01-27,05 грн./$», - детализировал Верхградский.

Тоже самое подтвердили и его коллеги, говорившие о спокойных торгах.

«Спрос и предложение были сбалансированы, что позволило Национальному банку на рынок не выходить», - сказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Что дальше

Впрочем, спокойствие на межбанке продлиться недолго. Уже завтра покупать доллар выйдут не только те, кому 21 февраля отправлять платежи партнерам, но и те, кто не сделал этого сегодня. Только вот с валютными продажами будет сложнее: ведь во вторник должна продаваться выручка, поступившая на счета экспортеров в понедельник, а она сегодня не пришла - из-за американского праздника.

«Сформированный за сегодняшний день спрос так или иначе повлияет на завтрашнее курсоформирование. Поэтому мы не исключаем, что завтра валютные котировки могут подняться до 27,15-27,25 грн./$», - спрогнозировал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Единственные, кто может выручить покупателей доллара, - это оборотистые экспортеры, которые уже научились подстраиваться под такие вот американские праздники. Многие финансисты настроены оптимистично, и даже верят в то, что Нацбанку не придется продавать валюту из своих резервов для выравнивания рынка.

«Отложенный спрос на валюту и сократившееся после выходного в США предложение валюты могут стать основными причинами перекоса на межбанке завтра. С другой стороны, в этот раз экспортеры также могли прибегнуть к практике зачисления валютных поступлений на счета лишь на следующий рабочий день после их фактического поступления. То есть валютные поступления пятницы могли быть зачислены в сегодняшнем операционном дне, соответственно продаваться будут во вторник. Поэтому острого дефицита валюты завтра на безналичном рынке не ожидаем, и вероятность появления на торгах вторника Нацбанка оцениваем, как невысокую», - отметил Станислав Верхградский.

Он ждет старта межбанка 21 февраля в рамках 27,0-27,10 грн./$.

Даже те, кто допускает подорожание доллара, уверяет, что это ненадолго.

«Курсовые колебания продлятся не долго, так как у бизнеса начинается бюджетно-налоговый период. Кроме того, продажи валюты активизируются и по причине подготовки агропроизводителей к посевной кампании. Каких-либо других экономических и даже политических предпосылок, способных оказать давление на курс, сейчас нет», - заверил Олег Куринной.

При сохранении баланса на межбанке, финансисты допускают сохранение текущих валютных цен и на наличном рынке.

«20 февраля он был стабилен и доллар торговался в пределах 27,25-27,35 грн./$», - заметил Верхградский.