Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 382,074 млрд гривен 20 февраля, банки увеличили на 122,16 млн гривен до 262,407 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 20 февраля увеличился на 7,49 млн гривен до 6,026 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 15,24 млн гривен до 23,997 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 20 февраля увеличился на 144,89 млн гривен до 674,506 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: