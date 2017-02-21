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Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков 20 февраля
10:46 20.02.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|14 февраля
|48836.7
|15 февраля
|49712.8
|16 февраля
|48883.6
|17 февраля
|48605.9
|20 февраля
|45540.5
Данные: Нацбанк Украины
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