В пятницу, 17 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 44,8 млн долларов по сравнению с 16 февраля до 98,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 43,3 млн долларов по сравнению с 16 февраля до 134,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 14,3%, или на 909 млн долларов до 5,449 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 1 коп. в пятницу укрепился на 1 коп. до 27,00 UAH/USD.