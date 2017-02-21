Стоимость золота в понедельник не показывает единой динамики и колеблется на ожидании инвесторами выступлений на этой неделе представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.26 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,10 доллара, или на 0,01% - до 1239 долларов за тройскую унцию. Ранее стоимость драгметалла демонстрировала положительную динамику. Стоимость майского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,04% - до 18,10 доллара за унцию.

На этой неделе состоятся выступления не менее пяти представителей ФРС. Ожидается, что после их заявлений прояснятся примерные сроки повышения процентной ставки. Драгметалл чувствителен к повышению ставки ФРС, поскольку данный шаг приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

С другой стороны, инвесторы готовятся к предстоящим президентским выборам во Франции и парламентским в Нидерландах и Германии. Данные события создают неопределенность и спрос на безопасные активы. Инвесторы часто обращаются к золоту как к безопасному активу в периоды экономической и геополитической неопределенности.

"Хотя показатели по экономическому росту в Европе хорошие, инвесторы утверждают, что есть достаточно поводов беспокоиться о политике в регионе", - приводит газета The Wall Street Joural слова главного экономиста в Daniel Stewart & Company Аластера Винтера (Alastair Winter).