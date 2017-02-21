Форекс - Курс доллара США практически не меняется в паре к евро, однако поднимается относительно японской иены и других мировых валют на ожиданиях скорого повышения процентных ставок в США.

Евро к 14:48 EET стоил $1,0626 по сравнению $1,0627 на конец прошлой недели.

Курс единой европейской валюты поднялся до 120,13 иены по сравнению со 119,82 иены в прошлую пятницу. Стоимость доллара увеличилась до 113,04 иены со 112,75 иены по итогам предыдущей торговой сессии.

На конференции в Сингапуре председатель Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер в понедельник утром говорила о стабильном росте экономики США, утверждая, что повышение процентных ставок ФРС не отстает от экономической действительности.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, участники рынка оценивают шансы ее подъема в марте в 34%, в мае - в 55%, в июне - в 74%.

Эксперты отмечают пониженную активность на валютном рынке, поскольку в понедельник банки и финансовые рынки США закрыты в связи с празднованием Дня президентов.