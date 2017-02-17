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Топливно-энергетический комплекс
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 382,1 млрд гривен, банки увеличили на 76 млн гривен до 262,3 млрд гривен 17 февраля
15:45 17.02.2017 |
Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 382,074 млрд гривен 17 февраля, банки увеличили на 75,85 млн гривен до 262,285 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 17 февраля уменьшился на 128,43 млн гривен до 6,019 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 70,46 млн гривен до 23,982 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 17 февраля увеличился на 17,87 млн гривен до 674,3614 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 06.02
|667442,42
|383343,59
|253892,58
|23908,18
|6298,06
|на 07.02
|668150,00
|383343,59
|254590,59
|23880,78
|6335,03
|на 08.02
|667237,94
|383343,59
|253834,49
|23904,27
|6155,58
|на 09.02
|667219,90
|383343,59
|253862,65
|23881,97
|6131,69
|на 10.02
|667668,31
|383343,59
|254340,65
|23829,83
|6154,23
|на 13.02
|671372,78
|383343,59
|257976,45
|23862,15
|6190,58
|на 14.02
|671210,53
|383343,59
|257830,77
|23853,93
|6182,24
|на 15.02
|674927,28
|383343,59
|261514,27
|23874,10
|6195,31
|на 16.02
|674343,76
|382074,41
|262209,20
|23912,22
|6147,92
|на 17.02
|674361,63
|382074,41
|262285,05
|23982,68
|6019,49
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