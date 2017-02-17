Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 382,074 млрд гривен 17 февраля, банки увеличили на 75,85 млн гривен до 262,285 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 17 февраля уменьшился на 128,43 млн гривен до 6,019 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 70,46 млн гривен до 23,982 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 17 февраля увеличился на 17,87 млн гривен до 674,3614 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: