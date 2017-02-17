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Топливно-энергетический комплекс
Остатки средств на корсчетах банков 17.02.2017
10:59 17.02.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|10 февраля
|36755.1
|13 февраля
|47118.6
|14 февраля
|48836.7
|15 февраля
|49712.8
|16 февраля
|48883.6
|17 февраля
|48605.9
Данные: Нацбанк Украины
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