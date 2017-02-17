В четверг, 16 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 13,8 млн долларов по сравнению с 15 февраля до 143,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 20,1 млн долларов по сравнению с 15 февраля до 177,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 14,3%, или на 909 млн долларов до 5,449 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 16 коп. в четверг снизился на 1 коп. до 27,01 UAH/USD.